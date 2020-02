Netflix permet de désactiver la lecture auto sur la page d’accueil

Depuis hier, la plateforme de streaming propose l’option qui permet de désactiver le lancement automatique de la bande annonce qui se déclenche dès que vous avez effectué le choix du profil. Si Netflix propose cela c’est suite au mécontentement de ses abonnés qui réclamaient en masse l’arrêt de cette fonctionnalité via les moyens de supports comme Twitter ou par téléphone. Netflix a préféré proposer de désactiver l’option plutôt que de la supprimer puisque d'autres utilisateurs au contraire apprécient ce lancement automatique puisque ça permet de découvrir de nouveaux contenus.

Netflix a toujours eu tendance à écouter sa communauté. Malgré tout, plainte persistait depuis longtemps. En effet, certains abonnés étaient fatigués d’avoir une bande annonce qui se lançait automatiquement dès leur arrivée sur la page d’accueil ainsi que les previews sur chaque film et série. Aujourd’hui, Netflix propose une solution.

