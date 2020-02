Bon Plan : Le MacBook Pro 16" avec 1 To de stockage est en promotion

Julien Russo

Vu le prix des MacBook Pro, si on peut avoir un rabais de plusieurs centaines d'euros, ce n'est pas de refus ! C'est justement ce que propose Amazon avec une belle promotion sur le MacBook Pro 16 pouces et en plus la livraison en 1 jour ouvré pour les abonnés Amazon Prime.

La configuration 1 To quasiment au même prix que la configuration 512 Go

Vous désirez acheter un MacBook Pro 16 pouces tout en profitant d'un bon plan faisant un peu diminuer le prix officiel d'Apple ? Il y a actuellement des promotions un peu partout, mais particulièrement chez Amazon où la configuration 1To est au tarif de 2 799,99€ avec en plus un coupon de 20€ qui s'applique lors du paiement.

Au niveau des caractéristiques vous retrouverez un processeur Intel Core i9 8 coeurs de 9e génération à 2,3 GHz, une AMD Radeon Pro 5500M avec 4 Go de mémoire GDDR6 mais aussi 16 Go de mémoire DDR4 à 2 666 MHz.



On retrouve un système à six haut-parleurs avec woofers à annulation de force, pour une qualité audio irréprochable, une autonomie de 11 heures et la compatibilité avec le WiFi 5 GHz (pas de WiFi 6 malheureusement).

Il y a 2 mois nous avons testé le nouveau MacBook Pro 16" et nous avons été conquis sur tous les points. Finalement, on ne peut que vous le conseiller !

Si votre décision est prise et que vous souhaitez vous acheter ou offrir le dernier MacBook Pro 16 pouces, sachez que ce genre de promotion ne se renouvelle pas de ci tôt une fois qu'elle est terminée.

Pour information, RueduCommerce propose la même promotion pour la version 1 To. Et même sur la version 512 Go à 2 299€.