Oscar 2020 : Taika Waititi tacle les claviers de MacBook

Il y a 5 heures

Alban Martin

Cette nuit a eu lieu la 92e cérémonie des Oscars outre-Atlantique et, comme lors d’une cérémonie précédente, Apple a été critiquée.



Cette fois, c’est le scénariste et réalisateur Taika Waitit qui a été récompensée pour son film Jojo Rabbit (Oscar du meilleur scénario adapté) et qui a envoyé un tacle à Apple. Mais l’effet est quelque peu raté.

« Les claviers d’Apple sont horribles »

Au moment de recevoir sa statuette, Taika en a donc profité pour envoyer un pic à Apple, lors d’une question concernant les exigeantes des scénaristes avec les producteurs. Voici ce qu’il a répondu :

Apple doit corriger ses claviers. Il est impossible d’écrire avec. La situation s’est aggravée. Cela me donne envie de retourner sur PC. Parce qu’avec les claviers des PC, le ressenti pour les doigts est bien meilleur. Levez la main ceux qui utilisent encore un PC. Vous savez de quoi je parle, c’est un bien meilleur clavier. Les claviers d’Apple sont horribles.



Bien qu’il ait également noté que la firme sort de nouveaux MacBook régulièrement, il a pourtant occulté que le dernier MacBook Pro 16 pouces sorti fin 2019 (et en promo) possède un clavier plus solide et silencieux, comme les anciens modèles.

Bref, si il a raison sur le fond, le moment n’était peut-être pas bien choisi. De plus, nous avons compris qu’il est tout de même resté fidèle au Mac, alors même qu’il a certainement les moyens de changer d’ordinateur à volonté...