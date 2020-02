Xiaomi Mi 10 : présentation du smartphone avec écran 90hz le 23 février

Le mois de février marque l'un des évènements les plus importants pour les constructeurs et les amateurs de high-tech : comme chaque année, la ville espagnole de Barcelone accueillera le Mobile World Congress et ses présentations surprises, ou presque.



Si cette année, l'édition risque d'être plus calme qu'habituellement en raison du coronavirus et du retrait de quelques exposants, on pourra tout de même voir les tendances et nouveautés de ce début d'année 2020.



Parmi eux, un certain Xiaomi présentera son nouveau smartphone : le Mi 10 !

Le Xiaomi Mi 10 sera présenté au Mobile World Congress

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le chinois risque de "surprendre" une nouvelle fois son petit monde : bien que déjà présenté sur le marché chinois, le Xiaomi Mi 10 aura le droit à une mise en avant mondiale le 23 février à Barcelone.



Ainsi, on pourra voir de plus près ce que nous réserve le Xiaomi Mi 10 et le Mi 10 Pro : on sait déjà que ces derniers embarqueront le processeur 5G Snapdragon 865 (le meilleur du marché), l’un de deux appareils 108 mégapixels de Samsung ainsi qu'un écran OLED de 6,5 pouces, avec un taux de rafraichissement de 90 Hz.



On a hâte de connaître le prix et le reste des composants !



