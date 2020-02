Les Galaxy Buds+ à 169€ n'offrent pas la réduction de bruit

Medhi Naitmazi

Samsung n'a pas seulement lancé ses smartphones 2020 ce mardi, mais aussi ses nouveaux écouteurs true wireless, les Galaxy Buds Plus. Ils succèdent donc aux Galaxy Buds avec peu de nouveautés.



Lors de sa conférence Galaxy Unpacked 2020 à San Francisco, Samsung a présenté ses nouveaux Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra, mais aussi un concurrent aux AirPods d’Apple, les Samsung Galaxy Buds Plus.

Les Galaxy Buds+

Toujours intra-auriculaires et sans fil, les écouteurs nouvelle génération du coréen se focalisent sur la qualité sonore et l'ergonomie. En 2020, les Samsung Galaxy Buds Plus intègrent une surface tactile d'avoir des contrôles faciles (notamment un raccourci Spotify), comme sur les premiers AirPods. Autre nouveauté, deux transducteurs sont intégrés dans chaque écouteur afin d'améliorer le rendu des graves et des aigus, le tout en partenariat avec AKG.



Autre amélioration, les écouteurs du coréen intègrent désormais trois microphones pour améliorer la captation de votre voix pendant les appels. De même, un mode ambiant sound (équivalent à Transparence d'Apple) permet d'amplifier les bruits environnants.



Mais malgré tout, une nouveauté manque à l'appel : la réduction de bruit que l'on trouve sur les Airpods Pro ou les Sony WF-1000XM3.



Finalement, c'est surtout l'autonomie qui profite de ce nouveau modèle avec 11 heures (+ 11h avec le boitier), contre 7,5 heures l'an dernier.

Prix et date de sortie

Les Samsung Galaxy Buds Plus seront commercialisé dès vendredi 14 février en trois coloris (noir, bleu et blanc), au prix de 169 euros. 10€ moins chers que les AirPods classiques...