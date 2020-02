Les virus menacent désormais plus le Mac que le PC

Hier à 22:45

Alban Martin

L’antivirus Malwarebytes vient de publier un rapport alarmant sur l’état des virus et autres malwares sur Mac. Alors que la firme à la pomme a longtemps fait campagne sur la sécurité qui la démarque du PC (idem sur iPhone), les nouvelles ne semblent pas bonnes. En 2019, les outils malveillants ont ciblés les ordinateurs d’Apple.

Les malwares seraient deux fois plus nombreux sur Mac que sur PC

Dans le rapport de Malwarebytes, on apprend que l’augmentation des menaces sur Mac a quintuplé en 2019 par rapport à 2018. Un fait alarmant qui est rapidement mis en perspective avec des chiffres concrets. En effet, la société détaille qu’en moyenne, un Mac est sous la menace de 11 malwares quand un PC fait face à moins de 6 virus et autres ransomwares. Soit quasiment le double.



Malwarebytes explique l’exposition des menaces par une base utilisateur en forte expansion qui est atttirant pour les voyous du web. Mais tout cela doit être tempéré car bien que plus nombreux, les outils malveillants sur Mac sont bien moins dangereux que sur ceux sur PC. Ces derniers font plus de dégâts car la plateforme est connue depuis très longtemps et est moins sécurisée. Sur Mac, l'accès est plus difficile et donc les malfrats se limitent souvent à des publicités intrusives ou autres.



De là à installer un antivirus... À vous de voir si vous voulez vous protégez sur Mac et iPhone avec des solutions comme Norton, BitDefender, AVG, etc. Ce sont souvent des logiciels qui ralentissent le système plus qu’autre chose.

