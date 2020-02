Warhammer Quest Silver Tower : un nouveau jeu de stratégie pour 2020

Guillaume Gabriel

Que les nombreux fanatiques des jeux de plateau Warhammer se réjouissent puisque les développeurs de Perchang viennent d'annoncer l'arrivée prochaine d'un nouveau jeu mobile.



En effet, Warhammer Quest: Silver Tower verra le jour cette année sur iOS et Android et il prendra la direction d'un jeu de stratégie au tour par tour.

Warhammer Quest: Silver Tower s'annonce pour cette année

C'est donc officiel, Warhammer Quest: Silver Tower sera le prochain titre de stratégie au tour par tour du développeur Perchang. Pour l'histoire, on se situe dans Age of Sigmar où on retrouvera les champions de tous les royaumes qui ont décidé de se battre dans une mystérieuse tour d'argent remplie de richesses.



Bien sûr, pour nettoyer cette Silver Tower, il faudra faire face à des ennemis comme des tzaangors, des démons déchiqueteurs et d'autres monstruosités. Au lancement du nouveau jeu, il y aura pas moins de 10 champions différents (dont Knight Questor, le Mistweaver Saih, le Darkoath Chieftain), mais également plus de 100 niveaux à boucler.



Il sera possible de personnaliser nos champions avec des seins à gagner et chaque champions aura une spécialité : mêlée, à distance ou sorts. Warhammer Quest: Silver Tower devrait être lancé sur iOS et Android plus tard cette année, et devrait prendre la direction d'un free-to-play.