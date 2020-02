AirPods Pro Lite : Apple se prépare à écraser définitivement la concurrence

Il y a 4 heures

William Teixeira

Vous trouvez le prix des AirPods Pro excessif ? Vous avez toujours dit « s’ils étaient moins chers, je me prendrais une paire, c’est sûr ! ». Génial, Apple va peut-être prochainement répondre à votre demande en proposant une version « Lite » de ses AirPods Pro.

Une nouvelle génération d’AirPods à venir ?

Cette nuit, une révélation choc est sortie. D’après un rapport de Digitimes, la marque californienne serait actuellement en train de travailler avec ses partenaires des chaînes d’approvisionnement taïwanaises pour préparer l’arrivée de nouveaux produits. La note exclusive parle d’un nouvel iPad, d’une nouvelle Apple Watch 6, d’un nouvel iMac... Et d’une version « Lite » des AirPods Pro.



Pour tous les produits cités ci-dessus, la production devrait débuter d’ici les prochains mois, pour probablement une disponibilité début de l’été 2020 ou à la rentrée 2020.

La mention AirPods Pro Lite n’apporte malheureusement aucun détail concernant les caractéristiques et fonctionnalités de cette nouvelle génération d’écouteurs sans fil.



« Apple, qui entretient des partenariats avec des chaînes d'approvisionnement à la fois à Taïwan et en Chine, pourrait confier à ses partenaires taïwanais la production d'un plus grand nombre d'iPad de nouvelle génération, d'Apple Watch, d'AirPod Pro Lite et d'appareils iMac qui seront mis sur le marché plus tard, car l'épidémie a accru les risques de pénurie de matières premières et de perturbation des expéditions en raison de la reprise incertaine des opérations normales chez les fournisseurs de composants et dans les usines d'assemblage en Chine. » Voici ce qu’a indiqué la source à l’origine de cette révélation.



Après réflexion, cette hypothétique gamme « AirPods Pro Lite » serait difficile à intégrer entre les AirPods 2 et les AirPods Pro étant donné que l’écart de prix est assez faible entre les deux générations.

On aura probablement d’autres informations à venir prochainement, mais si les AirPods Pro Lite voient le jour, ça pourrait être un réel coup dur pour les concurrents !