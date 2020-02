L’utilisation d’Apple Pay doublerait d’ici 2025 avec 10% de parts de marché

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

1

Vous le savez, Apple Pay est en pleine expansion depuis 2015 et sa sortie aux USA. Alors que le système a mis un peu de temps à s’implanter, notamment en France, depuis deux ans environ, sa progression est fulgurante. A date, Apple Pay représente déjà 5% des paiements par cartes, et ce chiffre devrait doubler d’ici 2025 selon la firme Bernstein.

Apple futur leader du paiement mobile

Si les 5% de parts de marché satisfont déjà Tim Cook qui annonçait des revenus et des transactions doublées sur Apple Pay au dernier trimestre 2019, les 10% sont largement à la portée d’Apple d’après les analystes financiers.



Apple Pay est en train de dépasser PayPal, le principal concurrent sur le paiement dématérialisé et il suffirait qu’Apple ouvre son système de paiement en dehors d’iOS et de MacOS pour écraser tout le monde. Si nous n’en sommes pas là, il y a des chances pour que la firme envisage ce terrain à l’avenir. A date, il faut passer par l’écosystème de la pomme qui permet notamment une sécurité de premier ordre grâce à l’utilisation de la biométrie et du NFC fermé sur ses iPhone, Apple Watch et autre Mac. Cela lui vaut d’ailleurs une enquête du régulateur européen.



En attendant, chaque mois, Apple contractualise avec de nouvelles banques dans plusieurs pays, la France étant couverte à plus de 90%.



L'autre vecteur de croissance s’appelle Apple Card, une carte qui pourrait faire peur à Visa et MasterCard, actuel partenaire d’Apple depuis son lancement outre-Atlantique. Selon Bernstein, la bande à Tim Cook aurait les moyens de lancer une carte autonome pour essayer de s’octroyer une partie des 14 trillions de revenus annuels des CB.

En tout cas, rien qu’aux USA, les paiements sans contact vont être multipliés par dix d’ici 2024 et représenteront 1,5 trillion. Une manne financière non négligeable pour Apple qui est aussi en train d’imposer Apple Pay au niveau des transports en commun avec Londres, Tokyo ou New-York par exemple qui permettent de payer son ticket sans effort. La Chine va déployer ce système d’ici l’été 2020 dans de nouvelles grandes villes.



La partie « services » d’Apple est donc loin d’avoir donné ses meilleurs chiffres, elle qui représente déjà 12 milliards de dollars sur le dernier trimestre.



PS : nous attendons toujours Apple Cash hors des États-Unis...



Source