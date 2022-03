Apple TV+ se rapproche de HBO Max en termes d'audience avec 5,6% de parts de marché

Il y a 2 heures

Vidéo

Alban Martin

2



Cela fait maintenant plus de deux ans qu'Apple a lancé sa propre plateforme de streaming avec des films et des séries de télévision exclusifs. Bien que le taux d'adoption soit assez lent, la firme continue de grappiller des parts de marché et se rapproche désormais de HBO Max, tout en restant loin de Netflix et autre Disney+.

Lentement mais sûrement pour Apple TV+

Selon un nouveau rapport de JustWatch que nous a envoyé Kate par email, Apple TV+ a connu un petit trou d'air après que le constructeur ait réduit la période d'essai gratuite pour les nouveaux clients en juillet 2021. Entre juillet et septembre 2021, la part de marché d'Apple TV+ est passée sous la barre des 5 %, mais la plateforme a regagné des abonnés depuis octobre 2021.



L'afflux de nouveaux utilisateurs sur Apple TV+ au cours de cette période peut s'expliquer par les nouvelles séries et saisons très attendues qui sont sorties à l'automne, telles que Foundation, Invasion et la deuxième saison de The Morning Show. Ted Lasso avait été relancé un peu avant, à l'été.



En février 2022, la part de marché mondiale d'Apple TV+ était de 5,6 % - ce qui est encore loin derrière des concurrents majeurs comme Disney+ et Netflix, mais se rapproche de HBO Max. La plateforme de streaming détenue par WarnerMedia a perdu des abonnés le mois dernier, mais son expansion sur le marché européen qui a démarré début mars devrait inverser cette tendance. JustWatch estime que HBO Max représente 7 % de la part de marché mondiale du streaming.

Un bel avenir pour Apple TV+ ?

Si les nouveaux programmes originaux très attendues contribuent certainement à attirer de nouveaux utilisateurs sur les plateformes de streaming, une étude récente montre qu'elles ne suffisent pas à maintenir ces utilisateurs abonnés pendant de longues périodes. Apple souhaiterait diffuser au moins un nouveau contenu par semaine sur Apple TV+, de quoi rester compétitif face aux autres plateformes. De plus, Apple se lance bientôt dans la diffusion de contenu sportif en direct en commençant par du baseball le vendredi.