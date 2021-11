Apple TV+ plafonne à 4% de parts de marché aux US selon JustWatch

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir



Comme Disney+, Apple TV+ vient de fêter ses deux ans. Et bien que le catalogue se soit considérablement développé depuis, la plate-forme a encore du mal à atteindre une part de marché importante. De nouvelles données de JustWatch révèlent qu'Apple TV+ a enregistré une faible croissance au dernier trimestre, tandis que ses concurrents progressent toujours.

Une croissance trop faible pour Apple TV+ ?

Selon le rapport de JustWatch reçu par email, le service de streaming de Disney a été le SVOD qui a connu la croissance la plus rapide dans 58 des 64 marchés actifs. Et si Netflix reste numéro un, suivi de Prime Video, c'est HBO Max qui se place en outsider, notamment aux USA avec une belle progression.

Si l'on considère uniquement le marché américain, Apple TV+ ne représentait que 4 % du marché local au troisième trimestre 2021. C'est un petit point de plus seulement par rapport au deuxième trimestre, où Apple affichait 3% de parts de marché sur le segment des plateformes de streaming vidéo. Netflix arrive en tête avec plus de 30 % de la part, tandis qu'Amazon Prime Video arrive en deuxième position avec 20 %. Et Disney+ qui vient d'annoncer 118 millions d'abonnés est celui qui a le plus progressé cette année.

Bien que Netflix reste le leader mondial du marché SVOD, c'est Disney+ qui a connu l'expansion la plus rapide depuis le début de 2020. Dans 91 % des pays qui offrent Disney+ ou Hotstar, Disney+ a connu le meilleur parti de tous les services de streaming au cours des deux dernières années.

Bien sûr, Apple ne s'est pas lancée avec un catalogue pré-rempli et s'efforce de proposer des contenus originaux et exclusifs sur sa plate-forme de streaming, ce qui prend du temps. Des séries comme Ted Lasso ont reçu de nombreux prix cette année, et la firme qui signe des contrats chaque semaine commence à avoir une offre intéressante avec des programmes divers et variés, parfois à très gros budget comme Fondation.

Le service de streaming d'Apple compte plus de 70 films et émissions de télévision originaux à ce jour. Des rumeurs suggèrent qu'Apple prévoit d'ajouter de nouveaux contenus chaque semaine à partir de 2022.