Apple Store : cinq réouvertures partielles demain en Chine

Il y a 3 heures

William Teixeira

1

Les Apple Store chinois ne rapportent plus d’argent à Apple étant donné qu’ils sont fermés depuis fin janvier. Même si la situation ne s’est pas arrangée en Chine, la firme californienne va rouvrir cinq Apple Store demain sur des horaires limités.

Ouverture entre 11h et 18h

Reprendre le travail progressivement, voici ce qu’organise Apple avec ses salariés des Apple Store chinois, alors que l’épidémie est toujours d’actualité, la firme californienne a fait le choix de relancer l’activité. Depuis que les boutiques sont fermées, Apple a vu ses revenus être sacrément réduits.



Les Apple Store qui vont réouvrir demain de manière partielle sont l’Apple Mall China, Chaoyang Joy City, Sanlitun, Wangfujing et Xidan Joy City.

En Chine, les petits et gros commerces vont également rouvrir à partir de demain, voire samedi. Petit à petit, la Chine reprend vie et l’économie redémarre.

Les contrôles sanitaires et les nettoyages seront nettement plus nombreux que d’habitude pour la sécurité des visiteurs.

Cette décision intervient 72 heures après le feu vert du gouvernement chinois pour procéder à la reprise des activités.



Apple a mis à jour son site en version chinoise. Les horaires spécifiques sont visibles et devrait être maintenus pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines si la propagation du Coronavirus continue à ce rythme. On rappelle par exemple que le MWC 20 est annulé et que la pomme cherche à produire ailleurs.