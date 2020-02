Dragon Quest Tact s’offre un premier trailer vidéo

Il y a 3 heures

Alban Martin

Le prochain Dragon Quest refait parler de lui. Il s’agit plutôt du second titre à venir cette année après Dragon Quest of the Stars que l’on attend le 24 février prochain.



Square Enix avait en effet annoncé un RPG tactique du nom de Dragon Quest Tact, voici une première idée du jeu.



Voici le premier trailer video du jeu :

Dragon Quest Tact : de la tactique sur iOS et Android

Prévu pour cette année, le jeu de combat stratégique sortira d’abord au Japon sous la forme d'un free-to-play avec des achats intégrés pour aider à la progression. Dragon Quest Tact proposera des combats au tour par tour face à des ennemis 3D, comme Final Fantasy Tactics, l’un des initiateurs du genre.



Le jeu développé par Aiming et dirigé par Yuji Horii, se jouera donc en mode vertical avec l'univers travaillé de Dragon Quest.



Square Enix précise que la bêta du jeu aura lieu du 27 février au 5 mars. Espérons que Dragon Quest Tact sorte en Europe, même plus tard dans l'année. C'est une probabilité forte puisque l'éditeur propose quasiment tous ses titres sur l'App Store au niveau mondial.