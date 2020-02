L'excellent Company of Heroes est de sortie sur iPad

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Amateurs de RTS - jeux de stratégie temps réel - voilà un très bon candidat en la présence de Company of Heroes, un titre développé à l'origine par SEGA et Relic Entertainment et qui vient d'être porté sur iPad par Feral Interactive, un spécialiste de l'exercice.



Voici le trailer vidéo de Company of Heroes :

Company of Heroes est disponible sur iPad (récent)

Annoncé puis repoussé fin 2019, Company of Heroes débarque enfin sur iPad avec une interface revue totalement pour s'adapter à l'écran tactile des tablettes à la pomme. Mais ce n'est pas la seule modification puisque le jeu de 2006 revoit complètement son moteur graphique et nécessite même des iPad dernier cri. En effet, les développeurs nous proposent une optimisation pour l'iPad Pro 120 Hz et n'ont fait tourner leur jeu que sur l'iPad Mini 5, l'iPad Air 3 et l'iPad 5 minimum. De plus, comptez 6 Go pour télécharger la bête et iOS 13.1 minimum.



Le RTS de SEGA et Relic Entertainment emmène donc le joueur sur les champs de bataille de la Deuxième Guerre mondiale avec réalisme et dynamisme. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu un beau succès sur PC il y a plus de dix ans.

Si vous n'y avez jamais joué, Company of Heroes est un titre de stratégie temps réel nouvelle génération, qui a su tirer son épingle du jeu grâce à un savant mélange de campagnes explosives, d'environnements aux combats dynamiques et de tactiques en équipe. La gestion de vos troupes, de leurs ressources et du terrain sera essentiel pour vaincre l'armée allemande.



Au départ, ce sont 15 missions qui vous attendent, avec des batailles complexes et prenantes, ainsi que les DLC inclus, avant que les futures mises à jour n'ajoutent le support du multijoueur en ligne. Quand le mode sera disponible, nul doute que le jeu prendra une tout autre ampleur.



En attendant, foncez sur ce grand classique à 14,99€ (sans in-app supplémentaire).

Télécharger le jeu Company of Heroes