Facebook Dating : des difficultés pour un lancement en Europe

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Quelques mois en arrière, le plus grand réseau social du monde à lancer un nouveau service sur sa plateforme, aux États-Unis et dans 19 autres pays dans un premier temps. Un service qui a du sens, quand on voit le nombre d'inscrit sur le site web : en effet, l'équipe de Mark Zuckerberg souhaite vous aider à trouver l'amour et vient jouer des coudes avec Tinder.



Son nom ? Facebook Dating ! Si son concept est très basique et correspond à ce qui se fait déjà au sein d'autres applications, c'est son nombre d'utilisateurs qui pèse lourd dans la balance.



Le nouveau service devait être lancé en Europe aujourd'hui, la veille de la Saint-Valentin, mais ça ne se fera pas...

Facebook Dating ne se lancera pas (de suite) en Europe

Mais, alors, quelle est la cause ? C'est la Commission irlandaise de protection des données qui a participé à ce report, soulevant des problèmes avec les règles de l’Union européenne :

Facebook Irlande a contacté la Commission irlandaise de protection des données (DPC) pour la première fois lundi 3 février, afin de lui faire part de son intention de lancer un nouveau service de rencontres dans l’Union européenne. Nous étions très préoccupés par le fait que c’était la première fois que nous entendions parler de cette nouvelle fonctionnalité par Facebook Irlande, étant donné qu’ils avaient l’intention de la lancer demain, le 13 février. Nos préoccupations ont été encore aggravées par le fait qu’aucune information/documentation ne nous a été fournie le 3 février concernant l’évaluation d’impact sur la protection des données ou les processus décisionnels entrepris par Facebook Irlande. Afin d’accélérer l’obtention des documents pertinents, les agents autorisés du DPC ont effectué une inspection dans les bureaux de Facebook Irlande à Dublin lundi dernier, le 10 février, et ont recueilli des documents. Facebook Irlande nous a informés hier soir qu’ils ont reporté le déploiement de ce service.

Il faudra donc attendre que le service entre dans les règles en matière de protection des données.



