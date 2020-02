IKEA lance les enceintes Bluetooth FREKVENS à partir de 20€

Après des enceintes de qualité en partenariat avec Sonos, les Symfonisk, Ikea vient de lancer une nouvelle gamme d'enceintes Bluetooth nommée FREKVENS.



Moins chères, elles sont designées par Teenage Engineering mais ne proposent pas de compatibilité AirPlay. Par contre, elles peuvent tout de même être associées entre elles, ainsi qu'avec des systèmes d'éclairage de la même ligne.

IKEA s'associe à Teenage Engineering

Présentées en janvier via un communiqué, les enceintes FREKVENS d’IKEA sont désormais disponible sur le site Internet du géant suédois.



Les prix vont de 20€ pour la mini-enceinte portable à 150€ pour la version avec caisson de basses, en passant par 70€ pour le modèle simple. A noter que les deux produits pour la maison peuvent être équipées d'une batterie optionnelle à 13€. De même, une base lumineuse est disponible à 10€ et fonctionne sur pile. Les coloris des enceintes sont personnalisables avec du jaune et du rouge en plus du noir.



Compatibles Bluetooth, les enceintes FREKVENS affichent aussi une prise jack AUX pour convenir à toutes les sources sonores. Un iPhone, un Android mais aussi un bon vieux lecteur CD ou K7 fera l'affaire.

Il faudra vérifier la qualité sonore, mais gageons que les nouveaux accessoires audio de Ikea soit dans la moyenne. D'ailleurs, les produist FREKVENS s'ajoute à la gamme Eneby.