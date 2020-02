La justice demande à Apple de payer ses employés pendant qu’ils sont fouillés

Il y a 3 heures (Màj il y a 11 min)

William Teixeira

1

Au premier abord ça peut surprendre, mais Apple fouille les sacs de ses employés qui travaillent en Apple Store californien ! Cependant, jusqu’à aujourd’hui elle l’a toujours fait hors du temps de travail (avec de l’attente parfois). Aujourd’hui, un juge californien de la Cour suprême a déclaré qu’Apple était dans l’obligation de rémunérer ses employés, pendant la fouille !

Une rémunération supplémentaire

Cela fait depuis des années que la firme de Cupertino oblige chaque employé d’Apple Store californien à attendre quelques minutes un gestionnaire ou un responsable de la sécurité après sa journée de travail pour fouiller son sac, sac à main, sac à dos... Une procédure que n’aiment pas les employés Apple, mais ils n’ont malheureusement pas le choix.



L’attente peut s’avérer être longue parfois, puisqu’elle peut durer 5, 15, 20 voir jusqu’à 45 minutes dans les périodes de fortes fréquentations de l’Apple Store. La justice n’a pas trouvé normal de devoir attendre tout ce temps sur son lieu de travail, sans être rémunéré !



Cette affaire dure depuis plusieurs années. En 2015, un juge californien avait rejeté le recours collectif de plusieurs employés Apple qui demandaient à être rémunéré pendant cette attente.

Aujourd'hui, suite à l’appel de la première décision, les employés Apple en Californie ont obtenu gain de cause.

Pour la justice californienne, Apple vient de faire quelque chose de grave avec cette affaire de fouille sans rémunération. On parle d’une violation de la loi de l’État californien.

Le juge qui a pris cette décision en faveur des salariés est Tani Cantil-Sakauye, il a déclaré que pendant ce temps d’attente pour être fouillé, les employés sont sous le contrôle d’Apple, ils se doivent donc d’être payé jusqu’à qu’ils soient sortis de la boutique.

Voici ce qui a été dit pendant le procès : « Les recherches de sortie pèsent sur les employés d'Apple en les empêchant de quitter les lieux avec leurs effets personnels jusqu'à ce qu'ils subissent une recherche de sortie - un processus qui peut prendre de cinq à 20 minutes à terminer - et en les obligeant à prendre des mouvements et des actions spécifiques pendant la recherche ».



Le juge a en suite terminé en déclarant : « Dans les circonstances de cette affaire et les réalités de la vie ordinaire du 21e siècle, nous trouvons la prétention farfelue et intenable d'Apple selon laquelle sa politique de fouille des sacs peut être justifiée comme offrant un avantage à ses employés »



La défense des avocats d’Apple a été particulièrement maladroite puisqu’ils ont avancé le fait que l’iPhone et le sac personnel pouvaient rester à la maison. Sauf que le juge a rapidement détecté le supercherie dans cet argument, il a déclaré : « Sa caractérisation de l'iPhone comme inutile pour ses propres employés est en contradiction directe avec sa description de l'iPhone comme une partie "intégrée et intégrale" de la vie de tous les autres ».

Tim Cook ne connaissait pas la procédure de vérification en Apple Store

Surprenant ? Il y a quelques années, des employés ont envoyé un mail à Tim Cook en se plaignant de la procédure de vérification à la fin de leur journée. Le CEO d’Apple avait alors transmis le mail aux ressources humaines en demandant si cela était vrai.

Une chose est sûre, c’est que cette affaire pourrait coûter très cher à la firme de Cupertino puisqu’elle pourrait payer des millions de dollars de salaires impayés !