Shazam permet de rechercher des artistes, des titres ou des paroles

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Doit-on encore présenter l'application Shazam (v13.10, 43 Mo, iOS 11.0) à nos lecteurs ? Si vous possédez un smartphone, il y a de très fortes chances que vous l'ayez déjà utilisé au moins une fois dans votre vie.



En effet, on parle d'un outil capable de reconnaît n’importe quel morceau en quelques secondes grâce à sa fonctionnalité de reconnaissance. Que ce soit en soirée, à la radio ou chez des amis : vous aimez un morceau, vous lancez Shazam et celui-ci vous trouve le titre et l'artiste.



L'application vient de se mettre à jour, ajoutant la tant attendue fonction de recherche !

Shazam permet de faire des recherches

Vous avez une chanson dans la tête? Vous pouvez désormais appuyer sur le nouveau bouton Rechercher sur l'écran d'accueil pour rechercher un artiste ou un titre. Vous ne vous souvenez plus du nom? Faites une recherche sur les paroles!



Voilà comment les développeurs de l'application présentent leur belle nouveauté ! Désormais, un bouton Recherche est disponible sur l'écran d'accueil de Shazam, pour notre plus grand plaisir.



Autre nouveauté, Apple vient d'annoncer la gratuité de Shazam Encore, version premium de l'app qui était dénué de publicités. Seulement, depuis le rachat de l'outil par la Pomme en 2018, la version basique faisait également l'impasse sur les encarts.



Autrement dit, Shazam Encore n'apporte plus rien par rapport à Shazam et pourrait tout simplement disparaitre dans l'avenir.

Télécharger l'app gratuite Shazam