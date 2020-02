Coronavirus : les revenus d'Apple pour le trimestre de mars seront en deçà des prévisions

Il y a 55 min (Màj il y a 8 min)

Guillaume Gabriel

Difficile de prédire jusqu'où ira le coronavirus, que ce soit en termes d'infections et d'impacts sur les prévisions économiques des entreprises du monde entier.



Apple continue de rassurer son petit monde, minimisant les dégâts qu'apportera l'épidémie pour son business. Seulement, la firme à la Pomme publie aujourd'hui une mise à jour de ses prévisions financières du premier trimestre 2020, soit le second pour son année fiscale...



En effet, selon ces derniers, Cupertino n'atteindra pas ses objectifs de revenus à cause du COVID-19 en Chine.

Apple obligé de revoir ses prévisions financières du trimestre de mars

Nos prévisions trimestrielles publiées le 28 janvier 2020 reflétaient les meilleures informations disponibles à l'époque ainsi que nos meilleures estimations sur le rythme de retour au travail après la fin des vacances prolongées du Nouvel An chinois le 10 février. Les travaux commencent à reprendre, mais nous assistons à un retour à des conditions normales plus lent que prévu. Par conséquent, nous ne prévoyons pas de respecter les prévisions de revenus que nous avons fournies pour le trimestre de mars en raison de deux facteurs principaux.

Les deux facteurs principaux en question ne sont autres que les contraintes d'approvisionnement de l'iPhone dans le monde et la baisse de la demande des clients pour les produits Apple en Chine.



Apple continue de surveiller la situation et fournira prochainement des informations supplémentaires pour avril. Dur, dur...



