Le Crayon de Logitech en promotion à 49€

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Annoncé par Apple en 2018, le Crayon de Logitech avait pour objectif de proposer une alternative moins chère au Pencil, made in Cupertino.



Une bien bonne possibilité permettant d'économiser, de base, 30€ par rapport à l'Apple Pencil. De base, car l'accessoire du français est actuellement en promotion !

Le Crayon de Logitech baisse temporairement son prix

Avec la création de Logitech, vous avez droit à la prise de notes avec la rejection des paumes, la gestion de la pression et connexion instantanée. Par contre, pour les artistes, le crayon de Logitech est moins capable de retranscrire les nuances et le feeling global est un peu plus artificiel.



Disponible en temps normal au prix de 69,99€, ce dernier est actuellement en promotion à 49,99 € sur Amazon. Une belle occasion de se mettre au dessin sur tablette ! Il est compatible avec les iPad 6/7, Air 3, mini 5 et Pro 11 et 12,9 (3e génération).