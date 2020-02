Jeff Bezos promet 10 milliards de dollars d'investissement contre le réchauffement climatique

Il y a 2 heures (Màj il y a 5 min)

Julien Russo

10

Amazon n'est pas une entreprise réputée pour faire attention à son empreinte carbone et pourtant, son PDG Jeff Bezos aurait une vision personnelle bien différente du chemin qu'a choisi de prendre la direction de l'entreprise. C'est dans une annonce via un post Instagram que le milliardaire Jeff Bezos a dévoilé son intention d'investir 10 milliards de dollars de son argent personnel pour lutter contre le réchauffement climatique. Enfin une prise de conscience ?

Lancement du Bezos Earth Fund

Jeff Bezos a enfin décidé d'agir pour la planète. Le PDG d'Amazon a dévoilé aujourd'hui le lancement d'un nouveau projet appelé "Bezos Earth Fund", le milliardaire explique avoir compris que le changement climatique est l'une des plus grandes menaces pour notre planète et qu'il souhaite trouver des solutions pour éviter l'inévitable. Dans son post Instagram, il a écrit : "Je veux travailler aux côtés d'autres à la fois pour amplifier les moyens connus et pour explorer de nouvelles façons de lutter contre l'impact dévastateur du changement climatique sur cette planète que nous partageons tous".



Le projet de Jeff Bezos interviendra sur plusieurs points, à commencer par le soutien des scientifiques, militants et ONG (qui se battent depuis plusieurs années pour changer la manière de faire chez Amazon). Même si nous n'avons pas d'informations précises concernant les subventions qui seront mises à disposition dès l'été 2020, elles devraient être attribuées à des organisations stratégiques qui auront des objectifs déjà prédéfinis contre le réchauffement climatique.

Suite à cette annonce, les premiers retours en commentaires sur Instagram ont été très positifs. C'est aussi un message rempli d'espoir pour les personnes qui accordent une importance toute particulière pour la protection de l'environnement. Découvrez ci-dessous le message complet de Jeff Bezos.