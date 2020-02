MacBook Air/Pro : La production est en souffrance à cause du Coronavirus

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir

Il n'y a pas que l'iPhone et les AirPods qui sont concernés par cette épidémie qui touche la Chine. Comme vous le savez, Apple s'appuie énormément sur la production "Made in China" pour l'ensemble de ses produits, les MacBook Air et MacBook Pro sont actuellement impactés par une inquiétante baisse du rythme de production. Elle aurait diminué d'un tiers.

Les expéditions vont être en chute libre au premier trimestre de 2020

Malgré les déclarations rassurantes de Tim Cook le 28 janvier 2020 lors de l'annonce des résultats trimestriels, tous les indicateurs semblent être au rouge pour l'ensemble des produits Apple. La dernière indiscrétion à ce sujet provient des usines qui ont la responsabilité d'assembler les MacBook de la firme de Cupertino. Il est révélé par le média américain qu'il y a de grosse difficulté à produire, à la fois par manque de personnel qui préfère rester confiné chez eux par peur de sortir et d'être infecté par le coronavirus, mais également par la forte diminution des livraisons de pièces indispensables pour la fabrication des MacBook.



À l'heure actuelle, chaque sous-traitant qui assemble les MacBook a des stocks de réserve pour les composants, mais ces stocks ne sont pas éternels et s'épuisent progressivement à force de tirer dessus pour répondre à la demande du géant californien.

Apple est loin d'être la seule entreprise concernée

De nombreux fabricants de PC sont aussi impactés par cette vague de ralentissement de production.

D'après une estimation, les expéditions mondiales d'ordinateurs portables vont connaître une grave chute de 29% qui pourrait aller jusqu'à 36%. Tant que la crise du Coronavirus ne sera pas réglée, la situation restera compliquée pour la production des smartphones, tablettes, ordinateurs, écouteurs... L'ensemble des entreprises qui font du "Made in China" sont actuellement en difficulté et il ne fait aucun doute que cela va faire tache sur les prochains résultats trimestriels.



Plusieurs sociétés comme ODM Quanta Computer déclenchent des procédures d'urgences qui consistent à accélérer la production en masse vers de nouvelles chaînes d'assemblage localisées dans le nord de Taïwan pour contourner la crise du Coronavirus.

Source