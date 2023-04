Wentai : un nouveau fournisseur chinois pour la production de MacBook Air

Depuis quelques mois, Apple aurait ajouté un fabricant de MacBook Pro à sa liste de fournisseurs chinois. Une information logique quand on sait que la pomme travaille d'arrache-pied sur le sujet.

Une production de plus en plus diversifiée

Ce n'est plus un secret, Apple a la ferme intention de diversifier sa production dans les années à venir. Pour ce faire, la marque ne souhaite plus se concentrer uniquement sur la Chine, mais s'implanter de manière concrète dans d'autres pays comme l'Inde ou le Vietnam.



Du côté de la Chine, l'organisation est primordiale et on ne souhaite pas refaire les mêmes erreurs que par le passé. C'est pourquoi la production de MacBook Pro aurait accueilli un petit nouveau.

Selon IT Home, un nouveau fournisseur connu sous le nom de Wentai Technology est entré dans le cercle fermé et fabrique des MacBook Air depuis la fin d'année dernière. À première vue, Apple a pour idée de lui confier 10 % des stocks. Un chiffre qui pourrait grimper dans les périodes intenses, comme celles qui précèdent la sortie d'un nouveau modèle par exemple.



Apple ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et aurait même pour idée de déplacer une partie de sa production de MacBook Air 13" dans l'usine de Wentai située dans le sud-ouest de la Chine. L'objectif est clair, ne plus jamais se retrouver en rupture de stock à cause d'un prestataire défaillant.