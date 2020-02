La banque Morning fermera avant d'avoir eu Apple Pay

Il y a 1 heure

William Teixeira

1

Une fermeture dans les semaines à venir, voici la révélation de mindfintech. La néobanque Morning rachetée par le groupe Leclerc en 2017 devrait fermer et clôturer les comptes prochainement. Cela fait principalement suite à des problèmes judiciaires survenus en France et aux États-Unis. Les clients peuvent donc définitivement oublier Apple Pay.

Apple Pay n'arrivera jamais chez Morning

Un slogan rempli de dynamisme "Le compte qui réveille la banque !", des projets ambitieux et une compatibilité annoncée et attendue pendant plus de deux ans pour Apple Pay. Tout s'arrête brusquement pour Morning qui fermerait prochainement.

La banque s'est fait connaitre auprès de la communauté Apple pour avoir figuré rapidement dans les banques "prochainement" compatibles avec Apple Pay.

La firme de Cupertino avait finalement retiré la banque de sa page en novembre 2019, enlevant tout espoir d'un futur accord.



La néobanque qui n'a jamais vraiment rencontré le succès avait vu le jour en 2013 sous le nom "Payname", la banque a changé à plusieurs reprises de propriétaires ce qui a causé des changements de stratégies à répétition.

Tout récemment, le 12 février 2020 le président de Morning David Huet a envoyé un mail à toutes ses équipes en interne pour annoncer que suite aux "recrudescence de fraudes, réquisitions, ATD" qui ternissent l'image de la banque, la direction a pris la décision de suspendre toute ouverture de compte et que les clients souhaitant consulter leur compte en ligne ne le pourront plus suite au déclenchement d'une "maintenance". C'est justement le cas ce mercredi.

L'histoire s'arrêtera prochainement et on ne sait pas ce que deviendront tous les clients qui possèdent un compte chez Morning. Si vous avez un compte ouvert, nous vous conseillons de transférer vos fonds vers une autre banque puisque tous les indicateurs sont au rouge...

Télécharger l'app gratuite Morning Réveille la banque