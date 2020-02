Bose SoundTouch : l'AirPlay 2 se déploie progressivement

Pour rappel, l'AirPlay 2 apporte le Multiroom . Vous pouvez diffuser le son en simultané sur un HomePod, sur une Apple TV et sur une enceinte Bose SoundTouch. Tout est transmis via le WiFi où tous les appareils doivent être connectés sur le même réseau . L'AirPlay 2 a le talent d'apporter une synchronisation impressionnante, il n'y a aucun décalage.

La marque Bose a commencé à déployer depuis hier la mise à jour 24.0.7. Un nouveau firmware qui a l'air d'être tout ce qu'il y a de plus banal, mais en réalité il apporte quelque chose de très attendu par les possesseurs de produits Apple, le AirPlay 2 ! Uniquement la gamme SoundTouch est concernée.

