Apple Pencil : retour haptique et détection de la prise ?

Alors que la seconde génération d'Apple Pencil est maintenant disponible, avec notamment l'intégration d'une surface tactile intuitive qui répond au double toucher, permettant d'effectuer des actions ou de changer d'outil.



Un bel ajout qui répond aux nombreuses critiques des utilisateurs de la première génération, "justifiant" son prix de 135€. Mais, un nouveau brevet vient de pointer le bout de son nez, révélant ce qui pourrait être les nouveautés qui composeront la troisième version du stylo pour la tablette de la Pomme.

La troisième génération de l'Apple Pencil pourrait être très prometteuse, avec notamment la possibilité de détecter quand un utilisateur le prend en main, tout comme la détection de pression sur le stylo.

Le panneau tactile peut comprendre une surface tactile qui, en réponse à la détection d'un événement tactile, génère un signal qui peut être traité et utilisé par d'autres composants du dispositif électronique. Un composant d'affichage du dispositif électronique peut afficher des éléments d'affichage textuels et / ou graphiques représentant des boutons ou icônes virtuels sélectionnables, et la surface tactile peut permettre à un utilisateur de parcourir le contenu affiché sur l'écran d'affichage. En règle générale, un utilisateur peut déplacer un ou plusieurs périphériques d'entrée, tels qu'un stylet, sur l'écran tactile selon un modèle que le périphérique traduit en commande d'entrée.