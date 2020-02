Apple TV+ : Apple annonce le film "Swan Song" avec Mahershala Ali

Apple TV+ continue à ajouter régulièrement des nouvelles séries et nouveaux films. Apple a annoncé aujourd'hui un nouveau contenu particulièrement intéressant, la firme a confié avoir repris les droits du film "Swan Song" qui se déroule dans un futur proche. Réalisé et écrit par Benjamin Cleary, le film entrera en production au printemps.

Une production originale qui promet

Si vous êtes abonné Apple TV+ depuis le démarrage, vous avez pu constater que le contenu est faible, mais le moindre contenu ajouté est d'une qualité extraordinaire. Il devrait l'être aussi avec Swan Song qui raconte l'histoire d'une personne qui fait tout pour rendre la vie plus agréable et plus heureuse aux personnes qu'elle aime.

L'acteur principal du film sera Mahershala Ali qui a été vu dans Luke Cage, Hunger Games : La Révolte, House of Cards... Dernièrement, sa carrière a pris un nouveau tournant après avoir remporté les Oscars du meilleur second rôle dans "Green Book" et "Moonlight".

Swan Song sortira en premier en salle au cinéma (uniquement aux États-Unis), puis sera disponible les semaines qui suivront sur Apple TV+.

Matt Dentler qui est le responsable du développement et des acquisitions d'Apple a déclaré : "Nous sommes impatients de réunir la vision de Benjamin et le talent indéniable de Mahershala pour présenter cette histoire puissante aux publics du monde entier".

Du côté de Benjamin Cleary on est heureux de ce partenariat avec Apple : "Je développe "Swan Song" depuis un certain temps et lorsque je me suis assis avec Apple, il a été immédiatement clair qu'ils comprenaient parfaitement ma vision. Une fois que Mahershala a accepté de se joindre à nous, j'ai su que nous avions quelque chose de vraiment spécial. Faire ce film avec Mahershala et Anonymous at Apple est un rêve absolu".



L'année 2020 devrait être synonyme de plusieurs ajouts de films et séries dans le catalogue d'Apple TV+, puisqu'en plus de ce film annoncé, Apple nous prépare également Wolfwalkers, Boys State, Beastie Boys Story et On the Rocks. Des productions qui arriveront prochainement !



