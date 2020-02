Fortnite 12.0 : les nouveautés du chapitre 2 de la saison 2

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

La saison 2 du second chapitre de Fortnite vient d'être lancée, comme prévue ce 20 février 2020 à 10 heures. Alors que la mise à jour est énorme (au sens propre comme au figuré), Epic Games semble avoir mis le paquet sur le plan marketing pour être sûr qu'aucun joueur ne la rate. De quoi relancer quelques parties pour de nouvelles nuits blanches sur iOS, Android, PC, Mac et autres consoles.



Fortnite : le trailer vidéo de la saison 2 / chapitre 2

FORTNITE SAISON 2 - Top secret. Bienvenue à l'Agence. Nous vous attendions avec impatience. Des agents secrets issus de deux factions, le Fantôme et l'Ombre, ont pris le contrôle de l'île. Son destin est entre vos mains. Allez-vous rejoindre la bataille ?

Depuis le lancement de la saison 2 et sa maintenance qui aura pris pratiquement deux jours aux développeurs (le fameux trou noir), Fortnite n'avait pas connu d'évolutions majeures. Avec la version 12.0, il s'agit de la première grosse mise à jour avec quelques changements et nouveautés notables.

Les nouveautés de Fortnite

L'espionnage à la MIDAS

Fortnite saison 2 joue la carte de l’espionnage mais aussi de l'or. En effet, le thème doré mis en place par Epic Games fait référence au roi grec Midas, un héros de la mythologie qui pouvait transformer tout ce qu'il touchait en or. Dans le jeu, Midas possède des armes dorées puissantes, et il faudra choisir entre deux équipes d'agents secrets : Ghost (fantôme) ou Shadow (ombre).

La nouvelle Map

Comme attendu, la carte de l’île du jeu a été revue avec parcimonie. Parmi les évolutions, on note du changement dans l'îlot central, Eye Land, qui affiche le bâtiment d’un « QG » d’agents secrets. De même, un yacht fait son apparition mais nous ne l'avons pas encore trouvé, tout comme la grotte mise en avant dans la vidéo. Il y a plusieurs passages secrets pour surprendre les adversaires.

Nouvelles armes

Pour tout exploser, Epic Games a réintroduit le bâton de dynamite, et a pensé à ceux qui cherchent de l'amusement avec un gros missile et des petits animaux gonflables.



De même, Epic propose des tourelles automatiques, des caméras de sécurité, et autres nouveaux gadgets comme des grenades leurres, des mines de proximité et des déguisements pour saboter les agents rivaux.

Le mode créatif évolue

Autre amélioration dans Fortnite, le mode créatif. Epic Games propose plusieurs changements listés sur le site officiel avec trois nouvelles îles que l'on pourra parcourir en Yacht :

Le Requin : une île sableuse avec une base secrète.

: une île sableuse avec une base secrète. Accueil plat à grille : une île plate composée d’une grille servant à créer des accueils à la Une.

: une île plate composée d’une grille servant à créer des accueils à la Une. Accueil volant : une île volante servant à créer des accueils à la Une.

Passe de combat

Avec le nouveau passe de combat, il y a 100 récompenses, dont de tout nouveaux choix de personnalisation comme des missions qui débloquent une variante Ghost ou Shadow en option, ainsi que de nouvelles fonctions bonus uniques aux tenues du passe de combat.



Voici la bande-annonce du gameplay du passe de combat de la saison 2 / chapitre 2 :

Alors, qui a déjà lancé quelques parties de Fortnite ? Vous aimez le chapitre 2 ?

