Dota Underlords : coup d'envoi de la saison 1 la semaine prochaine

Il y a 55 min (Màj il y a 55 min)

Corentin Ruffin

Le jeu Dota Underlords (Stratégie, v1.0.8, 140 Mo, iOS 11.0, Valve) provient d'un mod populaire de Dota 2. Un mod, c'est la modification d'un jeu, pour créer un nouveau concept dans l'existant. Et concernant DOTA 2, c'est le studio de développement Drodo qui a eu la merveilleuse idée de créer un mod Auto Chess. Le MOBA se transforme alors en jeu d'échec à 8 joueurs qui confond jeu de plateau et cartes.



Après une sortie officielle sur iOS et Android, les développeurs travaillent sur de nouvelles mises à jour et ajouts pour fidéliser la base importante de joueurs.



Valve a annoncé que le jeu quittera son accès anticipé et sera lancé officiellement la semaine prochaine sur toutes les plateformes. Pour célébrer cela, les développeurs lanceront également le coup d'envoi de la saison 1 !

Dota Underlords lance la saison 1

Le petit plus, c'est que les joueurs ayant participé à la version bêta garderont leur classement et tous ceux qui auront atteint le niveau 5 se verront récompensés d'un plateau en or Ricky Ravenhook et d'un titre "wanted poster".



Dota Underlords sera officiellement lancé le 25 février sur toutes les plateformes, date de lancement de la première saison officielle !

