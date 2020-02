Les pré-inscriptions sont ouvertes pour Final Fantasy Brave Exvius War of the Visions

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Annoncé en 2018 puis dévoilé concrètement lors de l'E3 2019, le nouveau spin-off de Final Fantasy Brave Exvius sortira mondialement au printemps 2020. Le titre de Square Enix basé sur l'excellente licence Brave Exvius se nomme War of the Visions et ouvre ses pré-inscriptions.



War of the Visions est un RPG tactique de qualité conçu pour faire plaisir à ceux qui, comme nous, ont adoré FF Tactics: The War of the Lions. Et pour les plus anciens, il s'agit tout simplement des nouveaux Final Fantasy Tactics apparu sur PS1.

Le nouveau Final Fantasy Brave Exvius War of The Visions se prépare à une sortie

Téléchargé plus de 9 millions de fois au Japon depuis son lancement il y a quelque temps, Final Fantasy Brave Exvius War of the Visions sortira donc prochainement en dehors de l'archipel nippon sur iOS et Android avec des pré-inscriptions désormais possibles. Selon le nombre de personnes inscrites, il y aura des récompenses comme Y’shtola dans sa tenue de Final Fantasy XIV Shadowbringers.



Regardez la nouvelle bande-annonce en anglais de War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius ci-dessous :



Avec la musique de Noriyasu Agematsu, le nouveau Final Fantasy Brave Exvius sera donc traduit en anglais pour les voix, et même en français pour le texte comme on peut le voir sur le Play Store où il est possible de s'inscrire. Sur App Store, le jeu n'est pas encore affiché mais cela ne devrait plus tarder, à la rubrique précommande.



Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il y a aura de nombreux personnages à utiliser, tout en gérant les attaques et les défenses à base de coups spéciaux et autres invocations. Le tout, case par case.



Nous avons hâte d'avoir la date de sortie exacte de ce War of the Vision sur iPhone et iPad ! Idem pour le prix qui devrait être salé, mais justifié.



