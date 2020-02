Un concept insolite d'iPhone / iPad pliant

Medhi Naitmazi

Si le futur sera certainement fait d'appareils électroniques souples, les premiers téléphones pliants de chez Samsung et Huawei n'ont pas convaincu, même avec la seconde génération comme le Z Flip. Apple y travaille activement, mais n'a toujours pas donné d'indication quant à une sortie prochaine d'un iPad pliant pouvant se transformer en iPhone en un geste.



Pour patienter, voici le dernier concept en date, signé Canoospy sur Youtube :

L'iPad Pro qui se replie en iPhone Pro

Notre ami Isaac alias Canoopsy a donc imaginé un iPad Pro pliant qui pourrait rapidement reprendre la forme d'un iPhone. Sans se prendre la tête avec le prototypage d'un tel modèle, Isaac a tout simplement placé une capture d'écran d'iPadOS 13 sur un Galaxy Fold, le premier smartphone grand public de l'histoire à avoir un écran pliable. Dommage que la démonstration n'aille pas plus loin, notamment sur l'expérience utilisateur mais cela nous permet de voir qu'iPadOS serait plutôt agréable et qu'il pourrait même cohabiter avec iOS quand l'appareil serait replié, en mode iPhone. Évidemment, bien que le Youtubeur parle d'iPad Pro, le résultat ressemble plus à un iPad Mini du fait des dimensions contenues en mode déplié.



Bref, il est certain qu'un tel produit Apple trouverait son public, mais encore faut-il pouvoir y mettre le prix. Si Samsung vendait son premier modèle 2000€, le second est passé à 1500€. C'est encore trop cher, d'autant que les capacités de la bête sont plus limitées que les smartphones traditionnels du fait de la conception complexe qui empêche d'avoir les composants dernier cri concernant le processeur, la RAM, etc.



Seriez-vous intéressés par un iPad Pro pliant ? Apple ne devrait pas se jeter sur ce marché avant encore 2 ou 3 ans, même si elle possède déjà de nombreux brevets sur le sujet (ex : brevet 2017, brevet 2018 1, brevet 2018 2, brevet 2018 3, brevet 2019).



Voici quelques images du concept d'iPad Pro 2020 pliable en iPhone :