Foxconn annonce des primes de 746 dollars US pour venir assembler les iPhone

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

2

Le Coronavirus a été catastrophique pour l'économie de la Chine, mais également pour la production des objets high-tech du monde entier. Les usines de Foxconn comme des autres entreprises ont été pendant plusieurs semaines partiellement fermées, voire totalement fermées. Alors que le Coronavirus ne cesse de gagner du terrain, il faut se mettre à l'évidence, tôt ou tard il va falloir reprendre l'activité, c'est justement ce que cherche à faire Foxconn avec cette "motivation financière".

Une belle prime pour venir travailler

Avec les nombreuses absences au travail, les Chinois vont être nombreux à avoir des fiches de paies désastreuses. Puisqu'en restant confinés chez eux, ils n'ont bien évidemment pas été rémunérés. Il va donc falloir des rentrées d'argent rapides pour payer le loyer et les factures. Foxconn a eu l'idée d'attirer de nouveaux employés pour l'assemblage des iPhone avec... des primes !

Pour créer une attractivité sur ses offres d'emplois en période d'épidémie, le partenaire d'Apple propose des primes exceptionnelles de 746 dollars US en espèces pour toutes personnes prêtes à commencer à travailler immédiatement dans l'usine de Zhengzhou.



Le site reprend du service après avoir été fermé à cause du Coronavirus. Pour postuler, les Chinois devront être domiciliés dans une zone touchée de façon modérée. Le gouvernement de Xi Jinping a défini les zones qui ont été les plus touchées et les zones où il y a eu le moins d'infectés. En fonction d'où vous habitez, le feu vert est donné pour reprendre le travail (avec certificats sanitaires obligatoires), pour les autres ils devront rester confinés au domicile encore 14 jours avant de pouvoir retourner dans leur entreprise.

Si l'usine de Zhengzhou est si importante pour Foxconn (au point de donner une prime aussi élevée), c'est parce que c'est la structure la plus importante du groupe. Plusieurs milliers d'employés y travaillent habituellement et la fermeture de celle-ci a été catastrophique à la fois pour Apple, mais principalement pour Foxconn qui à cause de l'arrêt de la production, n'a généré aucun revenu.

Les autorités du Henan ont fortement contribué à ce redémarrage de l'activité, puisque grâce à la reprise progressive des transports publics de la province (depuis vendredi dernier), les Chinois autorisés peuvent à nouveau se rendre sur leur lieu de travail.



