Gods of Boom : The Walking Dead s'invite pour une saison spéciale

Corentin Ruffin

Il y a du nouveau dans le jeu Gods of Boom (v14.0, 1,4 Go, iOS 9.0) avec l'arrivée d'une très grosse mise à jour au sein de la création du studio Game Insight. En effet, ces derniers ont fait un partenariat avec AMC pour proposer une saison spéciale à ses joueurs, invitant le casting de la série The Walking Dead au sein du jeu.



Si vous ne connaissez pas encore Gods of Boom, on parle d'un FPS multijoueur compétitif avec des graphismes 3D très réussis et un gameplay convaincant, faisant de lui un nouvel acteur dans l'esport sur mobile.

Gods of Boom en partenariat avec The Walking Dead

Bienvenue dans la saison spéciale The Walking Dead de Gods of Boom. Préparez-vous à 6 semaines intenses remplies de nouveaux ennemis, de modes de jeu, de cartes, d'armes et de cosmétiques inédits.



Ainsi, durant cet évènement spécial, 3 phases seront disponibles pour les joueurs avec : un nouveau mode JCE dans lequel vous affrontez des rôdeurs, un JcJ en 3 contre 3 et de nouveaux défis permettant de mettre la main sur du contenu inédit.



Pour combler les fans, on retrouvera des lieux inspirés de la série, 4 armes cultes et de nombreux éléments pour personnaliser votre personnage !

