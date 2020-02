HTC prévoit de faire son grand retour avec un smartphone 5G

Il y a 5 heures

Julien Russo

2

Vous croyiez HTC mort ? La firme s'est peut-être laissé aller pendant plusieurs années, mais son nouveau dirigeant Yves Maitre est bien motivé à remettre l'entreprise au plus haut sommet ! Celui-ci a déclaré dans une interview sa volonté de lancer un smartphone ayant un modem 5G courant l'année 2020.

Un retour sur un marché concurrentiel

HTC compte bien profiter de l'intégration de la 5G pour se relancer avec un nouveau modèle star. La firme n'a jamais arrêté de commercialiser des smartphones (elle a par exemple sorti récemment le HTC U12+ et le HTC U12 Life), mais l'effet médiatique a été quasi inexistant.

Il faut dire que si Yves Maitre s'intéresse à nouveau au marché, c'est parce que son entreprise ne va pas bien depuis que HTC a baissé les bras face à l'iPhone et aux Galaxy de Samsung.

La déclaration de revenus en 2019 n'est pas digne d'une entreprise qui générait des milliards de dollars il y a quelques années. HTC a eu une baisse de CA de -57,8% par rapport à 2018.

Avec ce nouveau smartphone 5G, HTC va probablement relancer ses revenus et convaincre de nouveaux clients de lui refaire confiance.

Aucune caractéristique n'a été dévoilée, mais il y a des chances qu'en plus de son intégration 5G, HTC se concentre sur la photographie et les vidéos, comme c'est la tendance actuelle.

Ce nouveau modèle marquerait aussi le retour de HTC dans le "haut de gamme", depuis que l'entreprise a perdu la majorité de ses clients, les smartphones d'entrée de gamme (à moins de 300€) sont devenus très courants dans le catalogue d'HTC. Le problème c'est que ce ne sont pas les smartphones où la marge de bénéfice est la plus importante !



Source