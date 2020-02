Installer des apps Google sur les derniers Huawei ? N'y pensez même pas

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Cela fait depuis mi-2019 que Huawei n'a plus le droit de préinstaller les applications de Google, cela comprend l'une des apps les plus importantes, le "Play Store", l'endroit où les clients de la marque chinoise retrouvent toutes les applications Android.

Google déconseille d'installer ses apps

Les sanctions américaines sont un poids lourd pour la firme chinoise. En effet, l'administration Trump a demandé aux entreprises américaines comme Google d'arrêter de travailler avec des entreprises chinoises. Du coup, Huawei a été obligé de remplacer toutes les applications Google par des alternatives, plus ou moins réussies ! Tout a commencé à partir du Mate 30 Pro qui a inauguré la première boutique d'applications made in Huawei, celle-ci a d'ailleurs fortement été critiquée par les clients, mettant en avant le manque d'applications américaines et européennes.



Alors, comment faire pour retrouver son smartphone Huawei comme avant, c'est-à-dire avec les services de Google qui sont indispensables ?

Certaines personnes ont alors eu l'idée de télécharger les principales apps du géant californien directement via un lien sur le navigateur web de leur Huawei.

Cependant, Google n'est pas pour cette pratique et n'hésite pas à dire pourquoi !

Le problème de télécharger des applications qui viennent d'un site internet, c'est la sécurité. Quand l'application apparait sur une boutique d'applications installée en natif sur le smartphone, elle est en général vérifiée pour voir s'il elle n'est pas compromise ou dangereuse pour vos informations personnelles.

Une application sur le web, elle n'a pas été vérifiée.



Google explique : "Afin de protéger la vie privée, la sécurité et une bonne expérience, le Google Play Store, Google Play Protect et les principales applications Google (dont Gmail, YouTube, Maps etc.) sont uniquement disponibles sur les appareils ayant reçu la certification ‘Play Protect’”.

Mais qu'est-ce que le "Play Protect" ?

Il s'agit d'une certification attribuée par Google qui approuve le bon fonctionnement de ses applications. C'est aussi la preuve que l'application que vous téléchargez a bien été conçue par les développeurs du campus de Mountain View.

La firme est catégorique, une application imitant l'officiel ne fonctionnera jamais de manière fiable.



Sur son site, Google déclare également : "Notre priorité reste de protéger la sécurité des utilisateurs de Google sur des millions d’appareils Huawei utilisés dans le monde. Nous continuons à travailler avec Huawei, dans le respect du régulateur, afin de proposer des mises à jour de sécurité pour les applications Google et pour les smartphones en circulation".



Rappelons quand même que les smartphones Huawei sortis avant les sanctions américaines peuvent continuer à profiter de l'ensemble des services de Google, pour les autres, il faudra vous habituer avec les apps alternatives sélectionnées par Huawei.

Une chose est sûre, c'est que la perte du Play Store et des applications de bases de Google est un énorme handicap pour les ventes de Huawei un peu partout dans le monde.



Malgré tout, Huawei ne baisse pas les bras et a dévoilé aujourd'hui un nouveau smartphone pliable au tarif hallucinant de 2499€.



