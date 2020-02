Le livre qu'a essayé de faire interdire Apple est devenu un best-seller

Il y a 54 min

Julien Russo

Réagir

Il y a 72 heures, on vous avait parlé du conflit entre Apple et son ancien salarié Tom Sadowski qui avait travaillé pour l'App Store allemand. Celui-ci a dévoilé tous les secrets de la boutique d'applications en ligne dans un livre. Un fait grave pour la firme californienne qui considère qu'on se doit de garder confidentielles les informations qu'on a pu apprendre pendant sa carrière.

La polémique à propulser le livre en tête des ventes

En envoyant une lettre à Tom Sadowski pour demander le retrait du livre App Store Confidential, Apple ne s'attendait probablement pas à que cela allait contribuer à faire de la publicité !

En effet, le livre écrit en allemand dévoile les secrets pour propulser une application iOS au plus haut rang et obtenir la médaille "d'application de l'année" ou encore le système économique de l'App Store... Il a immédiatement réalisé de nombreuses ventes depuis que l'affaire a éclaté au grand jour.



Le livre est passé de la 27e place à la 1re place sur Amazon.de dans la catégorie "Bestsellers de la création d'entreprises sur Internet" et selon Murmann Verlag l'éditeur du livre, le premier tirage de 4 000 exemplaires est presque épuisé, un second tirage serait d'ailleurs en cours pour répondre à la forte demande en Allemagne.

Apple qui avait demandé la destruction du stock qui restait et la récupération des livres vendus doit s'en mordre les doigts. La firme s'est quand même exprimée à The Verge il y a quelques jours à propos de ce livre : "Nous sommes depuis longtemps attaché à la liberté de la presse et soutien les auteurs de tous types. Bien que nous regrettions la façon dont cet employé de longue date d’Apple a violé notre relation de travail, ses actions ne nous ont laissé d’autre choix que de mettre fin à son emploi — une décision acceptée par le comité d’entreprise. Tous les travailleurs devraient savoir que les règles liées à l’emploi sont appliquées de manière égale et équitable, et toutes les entreprises devraient pouvoir s’assurer que leurs pratiques commerciales resteront confidentielles".