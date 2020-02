Lyft rachète une startup qui propose de la publicité sur les voitures des VTC

Peu connu en France (à cause de l'absence de ses chauffeurs), Lyft est un monstre aux États-Unis et le pire cauchemar d'Uber. Récemment, l'entreprise a eu une bonne idée pour augmenter son chiffre d'affaires et proposer de meilleurs revenus pour ses chauffeurs, comment ? Avec de la publicité, directement sur les voitures !

Lyft rachète la startup Halo Cars

Chez Lyft on s'est demandé, comment faire plus de chiffres d'affaires sans réduire la rémunération du chauffeur et sans faire payer plus cher le client ?

C'est précisément après s'être posé cette question qu'est venue l'idée de la publicité. Lyft possède une multitude de chauffeurs et donc énormément de voitures qui circulent toute la journée dans les plus grandes villes américaines. Ce sont des véhicules que tout le monde voit une ou plusieurs fois par jour.

La firme américaine a pris la décision de diffuser de la publicité sur les voitures de ses chauffeurs et pour avoir "une base" dans ce nouveau secteur d'activité, l'entreprise a racheté Halo Cars, une start-up qui met en contact chauffeurs et annonceurs. Chacun y trouve son compte, le VTC puisque cela lui permet d'avoir une rentrée d'argent supplémentaire qui monte jusqu'à 400 dollars par mois et l'annonceur, car sa publicité est visible par plusieurs milliers de personnes.



Avec ce rachat, les chauffeurs Lyft souhaitant un affichage publicitaire sur leur voiture pour augmenter leurs revenus mensuels, ne passeront plus par l'entreprise Halo Cars, mais directement par l'entreprise qui leur amène les clients pour réaliser les courses !

Bien évidemment, la firme de VTC se prendra une commission sur les revenus générés.

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, l’annonce se trouve sur le toit du véhicule, elle est en format numérique et connecté. Le dernier détail est important, puisque Halo Cars a développé un système de visibilité en temps réel pour les créateurs de campagnes publicitaires, grâce à l'aspect de connectivité, les sociétés savent exactement où leurs publicités sont diffusées.

Les choses vont plus loin encore, puisque les annonceurs ont la main directement à distance (via une app), ils peuvent interrompre ou remettre la publicité comme bon leur semble.



Cette nouvelle opportunité de revenue est importante et "vitale" pour Lyft. L'entreprise de VTC a beau être puissante sur le marché américain, elle n'en est pas moins sujette à des pertes successives chaque année. Lyft a annoncé avoir perdu 651,8 millions de dollars sur la totalité de l'année 2019. Une catastrophe qui a beaucoup inquiété les investisseurs.

L'acquisition d'Halo Cars va permettre à la firme de VTC d'amortir ses pertes, voire de les faire disparaître complètement si les chauffeurs sont motivés à installer un affichage publicitaire numérique sur le toit de leur voiture. Bien sûr, pour cela, il faudra être convaincant !

