La caméra d'intérieur Netatmo est compatible "vidéo sécurisée HomeKit"

Il y a 5 heures

Alban Martin

4

C'est enfin officiellement disponible, après plusieurs mois de test en bêta, la caméra d'intérieur de Netatmo supporte la fonctionnalité « vidéo sécurisée HomeKit » d'Apple. La mise à jour logicielle est en cours de déploiement sur les caméras du constructeur français. Pour mémoire, HomeKit Secure Video a été introduit par Apple dans iOS 13.2.

Netatmo : la caméra passe à HomeKit Secure Video

Avec HomeKit Secure Video, les vidéos enregistrées par des caméras de surveillance connectées sont analysées en local sur le concentrateur (qui doit être l’iPad, l’HomePod ou l’Apple TV) de l’utilisateur. Les enregistrements sont chiffrés de bout en bout et stockés sur iCloud, où personne ne peut les voir comme l'assure Apple.



Comme du côté des caméras Arlo Pro 3, Netatmo permet donc de stocker les vidéos sur iCloud avec une gratuité de 10 jours permettant de stocker des films sans compter. Au-delà, il faudra un abonnement en conséquence à prendre chez Apple pour étendre les capacités de iCloud - 200 Go minimum à 2,99€/mois. Ainsi, en plus du stockage local, les clients Netatmo bénéficient donc de trois options de sauvegarde dans le cloud : iCloud d’Apple, Dropbox ou un serveur FTP .



Avec la mise à jour, la caméra Netatmo s'intègre enfin à l'application Maison et peut être réglée et automatisée directement via l'app d'Apple. Idem pour les notifications et les enregistrements selon plusieurs critères : mouvement, absence du domicile, etc.



Enfin, sachez que Netatmo annonce que la Caméra Extérieure Intelligente prendra en charge HomeKit Secure Video avant la fin de l’année.



Si vous voulez surveiller votre maison, comptez 182€ pour la caméra intérieure Netatmo, au lieu de 199€. Une petite promotion qui fait toujours plaisir.

