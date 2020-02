Coronavirus : en plus de la prime, Foxconn offre des avantages

Hier, nous apprenions que pour faire face aux nombreuses absences des au coronavirus en Chine, le principal fournisseur d'Apple, Foxconn, avait mis en place des primes exceptionnelles de 746 $ en espèces pour toutes personnes prêtes à commencer à travailler immédiatement dans l'usine de Zhengzhou.



Mais, la firme semble vouloir aller encore plus loin en offrant d'autres avantages aux employés qui viennent ou reviennent travailler malgré l'épidémie : ainsi, nos confrères de DigiTimes nous apprennent que les courageux reçoivent de l'aide tous les jours.

Foxconn veut gâter ses courageux employés

La Chine, pays originaire du coronavirus, est également le pays le plus touché par l'épidémie : de ce fait, et suite aux nombreuses contagions et alertes sur le territoire, elle connaît de nombreuses fermetures d'usines suite à l'absence d'employés.



Foxconn, qui est l'un des principaux fournisseurs de la Pomme, possède 45 usines dans le pays, dans pas moins de 40 villes. Inutile de préciser que l'entreprise est grandement affectée par le COVID-19 et que la production est au plus bas (Apple a d'ailleurs revu ses objectifs pour le mois de mars).



Ainsi, pour récompenser les valeureux nouveaux et anciens employés de retour à Luoyang et Shenzhen, Foxconn leur offre des navettes de transport, des logements et des repas.



Des moyens désespérés face à une situation alarmante...



