Apple offre jusqu'à 180K$ de prime à certains employés tentés par la concurrence

Il y a 1 heure

Actualité Apple

Medhi Naitmazi

La concurrence au sein de la Silicon Valley n'a jamais été aussi forte. Alors qu'Apple elle-même vient d'embaucher le responsable des relations publiques VR de Meta en prévision du lancement prochain, selon les rumeurs, d'un casque de réalité mixte l'année prochaine, la société fait tout pour conserver ses meilleurs éléments à coût de primes en actions. Une aubaine pour ces employés qui sont courtisés par Meta donc, mais aussi Google, Tesla et autre Microsoft.

Des bonus hors-norme pour faire rester ses ingénieurs

Comme le rapporte Bloomberg, Apple a donné des primes en actions AAPL "inhabituelles et importantes". Le très bien informé Mark Gurman indique que ces bonus ont varié d'environ 50 000 dollars à 180 000 dollars dans certains cas.

La semaine dernière, la société a informé certains ingénieurs des groupes de conception de puces, de matériel et de certains logiciels et opérations des primes hors cycle, qui sont émises sous forme d'unités d'actions restreintes. Les actions sont acquises sur quatre ans, ce qui incite à rester chez le fabricant de l'iPhone.



(...) De nombreux ingénieurs ont reçu des montants d'environ 80 000, 100 000, 120 000 et même parfois 180 000 dollars en actions, ont déclaré plusieurs sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que le programme n'est pas public. L'avantage était présenté par les dirigeants comme une récompense pour les personnes très performantes.



Ces versements ne font pas partie de la rémunération normale d'Apple, qui comprend un salaire de base, des unités d'actions et une prime en cash. Apple accorde parfois des primes supplémentaires en espèces à ses employés, mais l'ampleur des dernières attributions d'actions était atypique et étonnamment opportune, selon les personnes interrogées. Elles ont été accordées à environ 10 à 20 % des ingénieurs des divisions concernées.

Si vous nous suivez régulièrement, vous vous souvenez peut-être que le projet d'Apple Car a perdu des cadres et des employés de haut niveau ces derniers mois, dont des managers ou même son directeur avec Doug Field. En outre, la volonté d'Apple de ramener ses employés sur le campus a suscité une vive controverse, la reprise de l'épidémie ayant repoussé à plusieurs reprises les plans de Tim Cook. Pour l'instant, Apple ferme carrément certains Apple Stores aux États-Unis.

Une roadmap très chargée

Dans tous les cas, Apple aura besoin de tous ses talents pour mener à bien les projets qu'elle a dans les tuyaux. En plus des traditionnels iPhone 14, Apple Watch 8 et autres AirPods Pro 2 notamment, la firme s'apprête à lancer un casque AR/VR, des lunettes Apple Glass ou encore une voiture Apple Car à court et moyen terme.