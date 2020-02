Une étude cherche à savoir si l'Apple Watch permet de réduire le risque d'AVC

Julien Russo

L'Apple Watch fait des merveilles en ce qui concerne la santé, cependant une question persiste. Les personnes qui possèdent la montre connectée d'Apple, ont-ils moins de risque d'avoir un AVC qu'une personne qui n'a pas d'Apple Watch ? La firme de Cupertino s'est associé avec l'entreprise pharmaceutique américaine Johnson & Johnson pour tenter de répondre à cette question.

Une application iOS pour aider l'étude

Pour avancer plus rapidement dans l'étude, Johnson & Johnson a publié sur l'App Store une nouvelle application iOS qui s'appelle "Heartline". Probablement développée en coopération avec Apple, l'application va combiner les données de l'application ECG de watchOS.

Pour cette étude, Apple et l'entreprise pharmaceutique ont besoin de trouver des candidats et pour cela il y a de nombreux critères requis.

Les profils recherchés doivent avoir :

65 ans et plus

Vivre aux États-Unis

Bénéficiez d'une assurance-maladie originale

Utilisez un iPhone 6s ou une version ultérieure

Avoir une Apple Watch Series 5 (non obligatoire, un modèle pourra être prêté)

Acceptez de fournir un accès aux données des réclamations Medicare

Les personnes qui seront sélectionnées devront participer régulièrement à l'étude, c'est-à-dire suivre une formation continue, prendre en compte des conseils ainsi que répondre à des questionnaires et enquêtes qui aborderont les sujets liés à la santé cardiaque. L'expérience va durer au total 3 ans, les deux premières années serviront à recueillir les informations des participants et la troisième année servira à l'analyse des données pour en tirer une conclusion. Il n'est pas précisé si les participants seront rémunérés.

Que ça soit chez Johnson & Johnson ou chez Apple, on prend cette étude très aux sérieuses, puisqu'elle va pouvoir déterminer le réel pouvoir de l'Apple Watch sur la réduction des risques d'AVC. On imagine même que si la finalité de l'étude est en faveur d'Apple, la firme n'hésitera pas une seule seconde à mettre en avant le résultat dans les campagnes marketing de l'Apple Watch.



Myoung Cha qui est responsable des initiatives stratégiques en ce qui concerne la santé chez Apple a déclaré que la confidentialité des participants sera prioritaire dans le cadre de cette étude : "La technologie Apple a un impact significatif sur la recherche scientifique grâce aux puissantes capacités de l'iPhone et de l'Apple Watch, toutes avec la confidentialité au centre de l'expérience des participants. L'étude Heartline aidera à mieux comprendre comment notre technologie pourrait à la fois contribuer à la science et aider à améliorer les résultats pour la santé, notamment en réduisant le risque d'accident vasculaire cérébral."



Si vous remplissez les critères que recherche l'étude, vous pouvez vous inscrire sur heartline.com.