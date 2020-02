Promo sur la Switch Lite à la Fnac avec un jeu à -50%

Il y a 2 heures

Alban Martin

Encore très récente, la Nintendo Switch Lite s'offre déjà une première promotion du côté de la Fnac. Un fait rare pour la dernière console en date, toute marque confondue et qui est apparue en septembre dernier à 199€.



Moins cher de 100 euros par rapport à la Switch de 2016, la "Lite" n'offre qu'une expérience nomade contrairement à la première qui peut aussi se brancher sur une TV.

La Nintendo Switch Lite est moins chère avec cette réduction

Rares sont les promotions sur la nouvelle Switch Lite et son écran LCD de 5,5 pouces (contre 6,2 pouces sur la version normale). Il s'agit d'une belle opportunité puisque la Fnac permet d'avoir une Switch Lite + un jeu pour 224,99€, soit l'équivalent d'un titre à -50%. On peut ainsi choisir un jeu parmi les HITs que sont Luigi's Mansion 3, Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Epée et Pokémon Bouclier.



Le successeur de la Nintendo DS propose donc un écran 5,5 pouces (720 p), 32 Go d'espace stockage, un processeur Nvidia Tegra personnalisé et autonomie de 6 heures en jeu (mieux que la Switch de base).



Pour en profiter, ajoutez la console au panier puis un jeu, et passez commande ! Vous aurez même une box gaming offerte.



