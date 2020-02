Apple réserve l'iPhone aux gentils dans les films et séries

Il y a 50 min

Alban Martin

Réagir

Apple est une marque très bien représentée au cinéma, et notamment aux USA. Un peu comme certaines marques automobiles comme Audi ou BMW, la firme à la pomme place de nombreux produits dans les films et séries, sans parler des contenus qu'elle produit elle-même sur Apple TV+.



Le réalisateur Rian Johnson nous partage d'ailleurs quelques détails sur la façon dont Apple collabore avec le cinéma.

L'iPhone ce n'est pas pour les méchants

Premièrement, l'entreprise de Cupertino fournit gratuitement ses produits sur les tournages, sans contrepartie financière. Ensuite, il faut savoir que la pomme surveille quelques points pour ne pas dégrader son statut d'icône. En effet, les produits Apple comme l'iPhone sont réservés aux gentils, et tout produit à l'écran doit être intact et ne pas mettre en avant un défaut (comme le problème d'antennes sur l'iPhone 4 par exemple).



Toutes ces petites règles permettent à Apple de garder une image impeccable et Rian Johnson l'explique clairement dans une interview donné à Vanity Fair pour son nouveau film "A couteaux tirés" :

Apple… ils vous laissent utiliser des iPhone dans les films mais… et c’est crucial dans un film à suspense, les méchants ne peuvent pas avoir d’iPhone devant la caméra.

Le réalisateur du film nommé "Knives Out" en anglais explique ici une scène où la famille dysfonctionnelle de Harlan Thrombey se réunit avant de lire le testament du romancier. On retrouve ainsi Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Michael Shannon et le reste du casting.