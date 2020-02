Mario Kart Tour : au tour de la SNES d'être mise à l'honneur

Coup d'envoi de la nouvelle saison au sein du jeu Mario Kart Tour (v1.6.0, 200 Mo, iOS 10.0) : en effet, comme toutes les deux semaines, Nintendo met à l'honneur un nouveau thème avec un nouveau circuit et de nouveaux pilotes.



Après avoir fait un crochet au Canada, c'est un voyage dans le temps que le nippon nous propose puisque pour ces nouveaux défis, on fait un retour dans la SNES.



En effet, le tout premier circuit de la licence fait son arrivée accompagnée de deux têtes connues :

La Saison de Mario Bros. est ouverte ! Accumulez les grandes étoiles et tentez de terminer toutes les coupes. Le tout premier circuit de Mario Kart est de retour et plus beau que jamais. Découvrez la version remixée du circuit Mario !