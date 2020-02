Naruto X Boruto Ninja Tribes : le jeu est en précommande sur iOS

En seulement quelques années, les fans de l'anime Naruto avaient la chance de découvrir plusieurs jeux mobile consacrés à l'univers de ce dernier.



Aujourd'hui, les développeurs de Bandai Namco viennent de lancer la précommande d'une nouvelle création, pour notre plus grand plaisir ! Naruto X Boruto Ninja Tribe (v1.0, 13 Mo, iOS 11.0) prendra la forme d'un RPG avec combats en équipe, notamment en 3 contre 3.



Seul bémol, ce dernier n'est pour le moment que disponible sur le store américain pour le moment.

Concernant le jeu, on parle d'un free-to-play qui permettra des combats en équipe avec nos personnages préférés, avec des personnages comme Gaara, Ino-Shika-Cho, Mitsuki et bien d'autres qu'il faudra collectionner.



Ainsi, il y aura la possibilité de jouer contre d'autres joueurs, mais également de s'unir avec des amis pour affronter des boss.

NARUTO X BORUTO NINJA TRIBES rassemble tous vos personnages et équipes préférés de plusieurs générations des mondes emblématiques NARUTO et BORUTO, avec Naruto, Sasuke et Sakura de l'équipe originale 7