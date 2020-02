Refurb : le MacBook Pro 16" est dispo en France

Medhi Naitmazi

Apple n'aura pas traîné et propose déjà des MacBook Pro 16 pouces reconditionnés sur son refurb. Alors que le nouveau Mac est disponible que depuis novembre 2019, les versions "remises à neuf" sur l'Apple Store en ligne avaient été déployées aux USA il y a deux semaines. Voici la même chose en France.

Des reconditionnés à prix plus raisonnables pour le nouveau MacBook Pro 16

Le marché de l’occasion vérifié fonctionne très bien et Apple alimente constamment son store en iPhone, iPad et Mac. Cette fois, c’est donc le MacBook Pro 16 pouces 2019 qui apparaît à partir de 2289€ au lieu de 2699€, soit environ 15% de remise. C’est mieux que les dernières promotions qui vont pour le moment jusqu’à 10%.



L'avantage du reconditionné par rapport à l'occasion, c'est qu'il s'agit d'appareils qui sont passés par des bancs de tests et qui ont été soigneusement nettoyés et / ou réparés. Ils sont également assurés d'être livrés avec les accessoires d'origine et en très bon état. En plus, vous avez une garantie d’un an, avec une extension AppleCare proposée.

Qui a déjà acheté un produit Apple sur le refurb ? Si oui, lequel et avez-vous été satisfait de votre achat ?