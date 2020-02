Les routeurs maillés Eero d'Amazon sont compatibles avec HomeKit

Les performances , la qualité ont toujours été présentes avec les routeurs d'Amazon, cependant les clients Apple attendaient quelque chose depuis longtemps, c'était l'ajout du support HomeKit qui donne le confort de tout gérer directement depuis l'application "Maison" de son iPhone. Ce qui évite d'aller ouvrir l'app d'Amazon. L'ajout de HomeKit concerne les modèles Eero classique s, Eero Pro et Eero Beacon . Vous pouvez dès à présent télécharger la mise à jour depuis l'application dédiée, celle-ci vous attend patiemment dans l'onglet "Découvrir". Source

Essayez, c'est l'adopter ! Vous ne le savez peut-être pas, mais Amazon a un réel talent dans le secteur des routeurs/répéteurs WiFi. En effet, la firme commercialise une gamme de routeurs au doux nom de " Eero ". Proposé à un tarif aux environs de 100€ , ce petit routeur permet de couvrir 140 m2 quand il est tout seul, et jusqu'à 460 m2 quand vous prenez le lot de 3.

Peu connu en France, les routeurs et répéteurs WiFi maillés Eero d'Amazon rencontre un énorme succès aux États-Unis. Régulièrement mis à jour en ce qui concerne la sécurité et les ajouts de nouveauté, les routeurs du géant de Seattle viennent de frapper un gros coup, ils sont désormais compatibles avec HomeKit !

