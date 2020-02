Tesla et Apple cibles d'une enquête après un accident mortel de Model X

Une nouvelle histoire qui va mettre de nouvelles interrogations autour des systèmes de pilotage automatique, malgré des circonstances particulières : en mars 2018, Walter Huang trouvait la mort dans un accident au sein d'une Tesla Model X.



Le véhicule roulait à une vitesse de 114 km/h et avait la fonctionnalité Autopilote activée. Malheureusement, une ligne sur la route a été mal comprise par le véhicule qui a alors percuté un séparateur situé sur un échangeur.

Tesla se fait réprimander, Apple aussi...

L'enquête avance, mais semble délicate : Walter Huang, ingénieur chez Apple, a trouvé la mort au volant de sa Model X. L'Autopilote est montré du doigt comme étant le coupable parfait, mais l'affaire est plus complexe.



Selon Tesla, les jours suivants l'accident, l'un des fautifs n'est autre que la barrière, abimée par un précédent accident, bien plus raccourcie qu'à l'ordinaire sans pour autant être remplacée.



L'autre point fort de l'enquête n'est autre que la trop grande confiance du pilote accordée à l'Autopilote : ce dernier n'avait pas les mains sur le volant, puisqu'il jouait à un jeu sur son smartphone.



C'est là qu'Apple intervient : le NTSB estime que la Pomme devrait décourager l'utilisation de ses appareils lorsque l'utilisateur est en voiture. Apple, lui, se défend en affirmant qu'il attend de ses employés que ces derniers respectent la loi. De plus, depuis iOS 11, le système est censé détecter lorsque l'utilisateur est en voiture et passer l'appareil en mode "Ne pas déranger en voiture".



Pour Robert Sumwalt, président du NTSB :

Il est temps d’arrêter d’autoriser les conducteurs à profiter de véhicules partiellement autonomes et de prétendre qu’ils ont des voitures autonomes. Car il n’y a pas de voiture autonome.

Selon lui, Tesla n'est pas assez préventif et Apple devrait bloquer l'utilisation d'appareils lors d'une conduite.



