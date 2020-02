App Store : Apple valide les apps en moins de 2 heures

Il y a 54 min

Medhi Naitmazi

Apple a fait de gros efforts sur le temps de validation des applications soumises sur son App Store, à tel point que des services comme App Review Times se sont retirés en début d’année dernière.



En effet, App Store Connect est bien plus rapide qu’à une époque encore pas si lointaine où une soumission pouvait déboucher sur une réponse, positive ou négative, plus de deux semaines après. Désormais, Apple valide 90% des apps en moins de 48 heures. Mais nous avons connu mieux cette nuit.

App Store Connect : un temps de validation de seulement 2 heures

Oui, la soumission de notre dernière mise à jour pour iSoft a été validée en moins de deux heures top chrono.



Soumise à 22h58, la version 7.5.1 est passée en vérification (review) chez Apple à 23h15, avant d’être validée à 00h53, heure française. Un temps de validation de 1h55, soit un record absolu.



Un temps d’attente inimaginable il y a encore quelques années qui prouve que la firme de Cupertino a mis les moyens pour accélérer cette partie pour le moins pénible pour les développeurs. Plus besoin d’attendre des jours, quelques heures suffisent pour avoir un retour. Et quand on sait que la pomme refuse 40% des soumissions (bugs, non respect des règles, etc), c’est un précieux gain de temps pour se frayer un chemin vers l’App Store.



Amis développeurs, en combien de temps vos apps sont-elles validées en ce moment ? Dites-nous tout dans les commentaires.



PS : la mise à jour 7.5.1 de l’app iSoft arrive d’ici quelques jours.

