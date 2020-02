Huawei ouvre une usine d'équipements 5G en France

Jusqu'à aujourd'hui, Huawei a toujours privilégié les usines " locales ". C'est donc une première mondiale pour la firme, puisqu'elle a pris la décision de s'émanciper hors de Chine pour investir et créer des emplois en France. En parlant d'investissement, Huawei a annoncé qu'elle contribuera à hauteur de 200 millions d'euros pour son infrastructure. En ce qui concerne les emplois, la première session de recrutement embauchera 500 personnes . Liang Hua a expliqué à la presse : "Le site fabriquera dans un premier temps des équipements radio puis s'étendra à d'autres produits dans le futur, en fonction des besoins du marché européen". Dans les objectifs de Huawei, la marque projette la production d'un milliard d'euros d'équipements tous les ans. Ce qui veut dire que les recrutements ne se limiteront probablement pas à 500 salariés puisqu'il faudra suivre le rythme !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.